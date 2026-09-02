Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе по числу интернет-запросов о банковских картах для детей. За последний месяц жители республики сделали 8,3 тыс. таких запросов, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял второе место в ПФО по интересу к детским банковским картам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Татарстан занял второе место в ПФО по интересу к детским банковским картам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в 14 регионах ПФО зафиксировали 64 тыс. запросов. Лидером стала Нижегородская область с 9,2 тыс., третье место занял Башкортостан — 8 тыс.

По данным исследования РСХБ, 78% россиян считают, что ребенок может начать самостоятельно распоряжаться деньгами до 16 лет. Еще 91% считают, что подросткам от 14 до 18 лет следует давать карманные деньги, а 75% наиболее удобной моделью назвали собственную карту и приложение с возможностью родительского контроля расходов.

Анна Кайдалова