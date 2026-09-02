В Кавминводах начались массовые проверки транспорта

Госавтоинспекция начала масштабные проверки общественного транспорта и грузовиков на дорогах Кавминвод. Мероприятия пройдут 2, 3 и 4 сентября, сообщили в пресс службе ведомства по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что поводом для рейдов стал рост числа нарушений ПДД со стороны водителей, в частности, участились случаи эксплуатации технически неисправных автомобилей, а также машин с незаконно измененной конструкцией.

Инспекторы будут уделять внимание неисправностям транспортных средств, фактам несанкционированного изменения конструкции авто, а также контролю за соблюдением водителями режима труда и отдыха.

Наталья Белоштейн