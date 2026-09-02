На Дону с сентября начался сезон охоты на серую куропатку

В сентябре в Ростовской области начался охотничий сезон на определенные виды диких животных и птиц. Соответствующие сроки охоты были опубликованы на официальном сайте регионального министерства природных ресурсов.

С 1 сентября разрешили добычу взрослых самцов лося и пятнистого оленя, а также благородного оленя (до 30 сентября включительно).

С 5 сентября 2026 года по 6 декабря 2026 года можно охотиться на серую куропатку, а с 10 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года — на ондатру.

Мария Хоперская