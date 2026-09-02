В аэропорту Сочи задерживаются 68 рейсов

В международном аэропорту Сочи задерживаются 68 рейсов, из них 26 — более чем на пять часов. По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта, на вылет задерживаются 33 рейса, на прилет — 35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Из 26 рейсов, задерживающихся более чем на пять часов, 11 должны вылететь из Сочи. Среди них рейсы в Омск, Москву, Самару, Челябинск, Киров, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, а также по два рейса в Сургут и Тюмень. Еще 15 задержанных рейсов должны прибыть в Сочи. Среди них рейсы из Барнаула, Саратова, Уфы, Омска, Ульяновска, Самары, Кирова и Нижнего Новгорода, два рейса из Новосибирска и Тюмени и три рейса из Челябинска.

Ранее Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи и других российских аэропортах. В последний раз ограничения в Сочи действовали с 23:56 до 01:07 мск. Ограничения также вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика.

На фоне ситуации с ограничениями в регионе оперативный штаб Краснодарского края ранее создал канал с оповещениями об угрозах беспилотников.

В ночь на 2 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

Мария Удовик