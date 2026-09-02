В Сочи 2 сентября ожидается гроза

2 сентября 2026 года на территории Сочи и федеральной территории Сириус местами ожидается гроза. Об этом сообщили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют не купаться и воздержаться от отдыха у воды. Автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами, баннерами и другими конструкциями. Также рекомендуется принять необходимые меры предосторожности. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

По информации Краснодарского ЦГМС, в течение 2 сентября 2026 года в отдельных районах Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В перечень территорий вошли северо-восточные, северо-западные, юго-западные и юго-восточные районы края, а также центральные районы, за исключением Краснодара. Предупреждение распространяется и на Черноморское побережье, включая Сочи и федеральную территорию Сириус, которая относится к зоне прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Атмосферная засуха продолжает фиксироваться метеорологическими станциями Сосыка, Белая Глина, Каневская, Тихорецк и Тимашевск.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин попали в сильное течение в Азовском море у поселка Маяк в Крыму, двое из них погибли, один госпитализирован, поиски четвертого продолжаются. Мужчины вошли в воду возле пансионата «Свет маяка», где не было оборудованного пляжа и спасательных постов; в этот момент на море был шторм и сильное обратное течение.

Мария Удовик