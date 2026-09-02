В Сочи назвали число работающих автозаправок

По состоянию на 09:00 2 сентября в Сочи функционируют 52 автозаправочные станции. По данным, предоставленным топливными операторами, сжиженный углеводородный газ доступен на 14 станциях. Бензином АИ-100 располагают семь АЗС, АИ-95 — 29, АИ-92 — также 29. Дизельное топливо есть на 39 автозаправочных станциях, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» горючим в приоритетном порядке обеспечивают общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорт учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также могут заправляться автомобили по топливным картам и транспорт инвалидов I и II групп.

Еще три автозаправочные станции «Лукойла» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальные сведения о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и через официальный чат-бот администрации города. Информация также размещается на информационных стелах автозаправочных станций, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также доступна через сервис «Яндекс Заправки».

«Ъ-Сочи» писал, что наблюдается снижение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в Сочи — на 10%, в Туапсе — на 15%, в Геленджике — на 6%, тогда как в Анапе загрузка сохраняется на уровне прошлого года, а спрос на Геленджик превысил ожидания. Участники рынка фиксируют уменьшение глубины бронирований и более сдержанное потребительское поведение туристов, связывая динамику спроса с ценовыми факторами, транспортной доступностью, перебоями с топливом и изменениями в логистике маршрутов.

Мария Удовик