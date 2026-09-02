Прокуратура Предгорного района выявила нарушения на сельхозпредприятиях

Прокуратура Предгорного района Ставропольского края провела проверку соблюдения законодательства о землях сельскохозяйственного назначения и установила, что ряд агропредприятий предоставлял в уполномоченные органы недостоверные данные о количественных и качественных характеристиках произведённой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По оценке надзорного ведомства, подобные нарушения способны исказить государственную отчётность о реальном состоянии сельхозугодий и привести к несоблюдению экологических и агротехнических норм при планировании экономической деятельности.

Прокуратура внесла представления руководителям предприятий-нарушителей. По итогам надзорных мер все выявленные недостатки устранены.

Тат Гаспарян