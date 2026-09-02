В Ставрополе закрыли доступ к аварийному Доходному дому на Горького

Краевое управление по сохранению объектов культурного наследия Ставропольского края запретило посещение Доходного дома на улице Горького, 49 в районе Нижнего рынка. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов региона.

Поводом стал технический осмотр объекта летом 2026 года, в ходе которого зафиксировали ухудшение его состояния. Собственника обязали огородить здание и закрыть вход на территорию. Дополнительно ему рекомендовали ограничить доступ иностранцев и лиц без определённого места жительства.

По данным Минкультуры России, в XIX веке здание было одноэтажным и возведено из брёвен. Сменив нескольких владельцев, оно перешло к купцу первой гильдии Михаилу Синельщикову, который в 1904 году выстроил на его месте кирпичный особняк. Постройку отличали крыша, покрытая глазурованной черепицей, ажурные башенки и металлический балкон над парадным входом.

В разное время внутри располагались магазины, торговые ряды, кондитерская, танцевальный салон и отдел полиции. В 1990-х годах пожар уничтожил кровлю и балконы, впоследствии здание лишилось окон и боковой стены. В таком состоянии объект культурного наследия регионального значения пребывает до сих пор.

Тат Гаспарян