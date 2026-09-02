Четыре компании нарушили антимонопольное законодательство и вошли в сговор при поставке и замене лифтового оборудования в Татарстане. Им назначили штрафы на общую сумму 17 млн руб., сообщила пресс-служба Татарстанского УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили сговор компаний на рынке лифтов

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ В Татарстане выявили сговор компаний на рынке лифтов

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В сговоре участвовали АО «Щербинский лифтостроительный завод», ООО «Лифт-Строй компания», ООО «Татлифт» и ООО «Трансэнерго». По данным антимонопольной службы, компании заранее распределили роли на торгах и отказались конкурировать между собой. Это привело к завышению стоимости работ и оборудования и ограничению конкуренции.

Ранее сообщалось, что ООО «Татлифт» попыталось оспорить действия Управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, связанные с возбуждением дела.

Анна Кайдалова