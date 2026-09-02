Уголовное дело завели на нижегородца за убийство напавшей на петуха собаки

Житель села Смагино Бутурлинского округа Нижегородской области обвиняется в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Он застрелил собаку односельчанина на глазах несовершеннолетних, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Полицейским 61-летний задержанный пояснил, что из-за двух собак соседа систематически гибли его домашние птицы. Увидев, что животные вновь напали на петуха, обвиняемый выследил собак и выстрелил в одну из них из своего охотничьего ружья. Собака убежала в кусты, где умерла от полученного ранения.

Дома у обвиняемого изъяли четыре официально зарегистрированных охотничьих ружья и патроны к ним. Сельчанин признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Галина Шамберина