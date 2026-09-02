На Ставрополье средний чек заказа готовой еды вырос на 14%

В июле 2026 года средний чек заказов готовой еды в Ставропольском крае составил 1,6 тыс. руб., что на 13,7% больше год к году. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса доставки еды «Чиббис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В компании объясняют рост инфляцией стоимости продуктов, а также повышением зарплат линейного персонала — в частности, поваров и курьеров.

Доля заказов с самовывозом в регионе выросла в 1,5 раза год к году и достигла 7,1%. Как отметили в прессслужбе сервиса, Ставропольский край демонстрирует высокую динамику роста чека и стремительно приближается по этому показателю к соседним регионам.

Сопоставимые значения зафиксированы в Краснодарском крае и Ростовской области: в обоих регионах средний чек в июле 2026 года составил 1,7 тыс. руб. При этом темпы прироста различаются: в Краснодарском крае показатель увеличился на 4,9% год к году, в Ростовской области — на 9,4%. Доля самовывоза в Краснодарском крае сохранилась на уровне прошлого года (6%), в Ростовской области выросла до 8,3%.

Вкусовые предпочтения жителей южных регионов остаются стабильными. В топе заказов — роллы, пицца, бургеры, шаурма, пироги и картофель фри. При этом наметился тренд на расширение ассортимента: растет доля заказов пасты, отбивных, пельменей, салатов и супов. Потребители все чаще прибегают к доставке и проявляют интерес к более разнообразному и повседневному меню.

Дополнительный импульс рынку придает растущий спрос на десерты и продукты для перекусов. По словам коммерческого директора «Самокат» Татьяны Королёвой, на юге России заметно увеличились продажи шоколада (+51% год к году), ветчины из мяса птицы (+36%), замороженных закусок (+32%), глазированных сырков (+20%), жевательного мармелада (+20%) и мороженого (+12%).

Сохраняется высокий интерес и к базовым продуктам: в числе лидеров — творог (+68%), сыры (+47%), хлеб (+26%), молоко (+26%), яйца (+20%) и сливочное масло (+20%). Особой популярностью пользуются газированные напитки объемом до 0,8 л (+25%) и кола в большой упаковке (+39%), что, вероятно, обусловлено теплым климатом региона. Среди готовых блюд наиболее востребованы позиции с птицей — их доля выросла на 37%.

Наталья Белоштейн