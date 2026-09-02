Большинство жителей ПФО держат накопления в банках

В ВТБ представили результаты исследования сберегательных привычек жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Согласно данным опроса банка, 80% респондентов держат деньги на депозитах или накопительных счетах. При этом 70% участников не трогали свои средства на протяжении последних полугода, что свидетельствует о стабильности их финансовой стратегии.

В текущем году большинство опрошенных продолжают регулярно формировать капитал. 27% граждан откладывают от 5 до 10% ежемесячного дохода, 29% — от 10 до 20%, а 12% — от 20 до 30%. Половина участников сохранила размер сбережений на уровне прошлого года, тогда как 9% увеличили долю откладываемых средств по сравнению с 2025 годом.

Среди тех, кто изымал деньги со счетов, лидирующей статьей расходов стали жилищные вопросы. 22% респондентов направляли средства на покупку недвижимости или погашение ипотечных обязательств. Каждый третий участник опроса планирует сделать это в ближайшие шесть месяцев или год.

Евгений Чернов