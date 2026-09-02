25 АЗС Анапы 2 сентября отпускают топливо с ограничениями

По состоянию на 9:30 2 сентября в Анапе работают 25 автозаправочных станций. На шести АЗС топливо по решению собственников отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, еще на восьми действуют ограничения по объему заправки в бак, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 15 АЗС, АИ-95 — на 19, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на всех 25 работающих станциях.

Ограничения по объему отпуска топлива распределены следующим образом: АИ-92 и АИ-95 — не более 30 литров на четырех АЗС; АИ-92, АИ-95 и ДТ — не более 40 литров на трех АЗС; ДТ — не более 50 литров на пяти АЗС; ДТ — не более 60 литров на четырех АЗС.

Информация актуальна на 9:30 и в течение дня может изменяться. Власти Анапы также призвали жителей не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для автомобилистов и сократить очереди на АЗС.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали это с ростом сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь вернулись в отдельных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее фиксировался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко