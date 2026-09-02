В Ульяновске полиция задержала зачинщиков массовой драки

В УМВД РФ по Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовой драки (ст. 213 УК РФ, «Хулиганство», до пяти лет лишения свободы), сообщила в среду полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Степанов / Коммерсантъ Фото: Алекс Степанов / Коммерсантъ

Массовая драка произошла во вторник, 1 сентября, поздно вечером, в центре Ульяновска, на улице Гончарова. В соцсетях и Telegram-каналах очевидцы выложили видео происшествия. На видео видно, как на площадке около ЦУМа дерутся 12-15 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. Бьются кулаками и ногами, некоторые падают, нападающие бьют их ногами. Один из участников драки в возрасте 15-16 лет пытается задираться к стоящим поблизости очевидцам, но те стараются не реагировать на провокации. По краям площадки большое количество молодых людей такого же возраста, которые наблюдают за дракой, снимают ее на телефоны, но не вмешиваются.

В полиции отмечают, что полиция прибыла на место происшествия незамедлительно после получения сообщения о драке. «В результате проведенных мероприятий были установлены и задержаны трое несовершеннолетних граждан, которые, предположительно, и являются зачинщиками потасовки»,— сообщают в УМВД. «Ъ-Волга» в полиции пояснили, что двоим задержанным по 16 лет, одному — 17 лет, молодые люди никак не связаны с криминалитетом» и не принадлежат ни к каким криминальным группировкам, «драка носит обыденный, бытовой характер». Какие показания дают задержанные, пока не раскрывается.

В УМВД также отметили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных участников массовой драки.

Андрей Васильев, Ульяновск