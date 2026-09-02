В Ставрополе производственный травматизм снизился на 30%

В Ставрополе с начала 2026 года число несчастных случаев на производстве сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Положительной динамике способствует внедрение программы нулевого травматизма: ее запустили более 1,2 тысячи городских организаций. В 2026 году к инициативе присоединились еще 178 предприятий.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, обеспечение безопасности работников остается одним из приоритетных направлений. Программа позволяет работодателям выстраивать системный подход к охране труда и своевременно минимизировать производственные риски.

Наталья Белоштейн