Финрез организаций Удмуртии в первом полугодии сократился на треть

Сальдированный финрез (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии снизился на 32,4% в первом полугодии 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Показатель составил 32,1 млрд руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Финрез прибыльных организаций сложился в размере 45,8 млрд руб. Он снизился на 32%. Общая сумма убытка уменьшилась на 31,1% — до 13,8 млрд руб. «Третья часть организаций республики убыточны, их удельный вес увеличился на 5,5 процентного пункта»,— добавили в органе госстатистики.

Выручка организаций за указанный период выросла на 0,3% — до 721,2 млрд руб. Три четверти показателя обеспечили обрабатывающие производства и компании по добыче полезных ископаемых. Рентабельность продаж в первом полугодии сократилась на 3,7 коп. — на 1 руб. затрат организации получали в среднем 7,5 коп. прибыли.