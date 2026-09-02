В поселке Кикнур Кировской области начались работы по благоустройству полигона твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На полигоне отсыпят площадку для размещения отходов грунтом и инертными материалами, восстановят ограждение и обустроят санитарную зону протяженностью 500 метров. Региональный оператор выделил для работ дополнительную специализированную технику.

Завершить благоустройство планируют до конца сентября.

Анна Кайдалова