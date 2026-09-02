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В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

В поселке Кикнур Кировской области начались работы по благоустройству полигона твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На полигоне отсыпят площадку для размещения отходов грунтом и инертными материалами, восстановят ограждение и обустроят санитарную зону протяженностью 500 метров. Региональный оператор выделил для работ дополнительную специализированную технику.

Завершить благоустройство планируют до конца сентября.

Анна Кайдалова