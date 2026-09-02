В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО
В поселке Кикнур Кировской области начались работы по благоустройству полигона твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
В Кикнуре начали благоустройство полигона ТКО
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На полигоне отсыпят площадку для размещения отходов грунтом и инертными материалами, восстановят ограждение и обустроят санитарную зону протяженностью 500 метров. Региональный оператор выделил для работ дополнительную специализированную технику.
Завершить благоустройство планируют до конца сентября.