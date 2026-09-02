Утром 2 сентября в Краснодаре работают 79 АЗС

В Краснодаре утром 2 сентября работают 79 автозаправочных станций, однако ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 33 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на четырех. Дизельное топливо есть на 73 заправках.

Топливо отпускают на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, ЮНК, «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер-К». В частности, работающие станции расположены на Московской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Уральской, Российской, Мачуги, Красных Партизан, Западном обходе и других улицах города, а также на трассе Краснодар—Кропоткин.

На части АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля. Еще 27 заправок временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти отмечают, что перечень работающих АЗС и наличие конкретных видов топлива могут меняться в течение дня.

Вячеслав Рыжков