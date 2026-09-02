В Кировской области откроются еще семь агротехнологических классов

В Кировской области начнут работать еще семь агротехнологических классов в школах поселков Дороничи и Костино, поселка Нема и села Каринка. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Ранее профильные классы открылись в Мухино, Вичевщине и ЛИнТехе № 28 в Кирове.

Школьники будут углубленно изучать биологию, химию, физику и математику с аграрным уклоном, а также агрономию, зоотехнию, агроинженерию, агрохимию, экологию и менеджмент в АПК. Практические занятия пройдут в Вятском ГАТУ и на предприятиях отрасли.

Проект предусматривает профориентацию школьников, практику и участие в профильных конкурсах и олимпиадах. Участники также смогут получить дополнительные баллы при поступлении в аграрные вузы.

Анна Кайдалова