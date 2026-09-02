Кировским охотникам могут разрешить добычу медведя и лося
В Кировской области есть нераспределенные разрешения на добычу медведя и лося в общедоступных охотугодьях, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Кировским охотникам могут разрешить добычу медведя и лося
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
В регионе доступны 46 разрешений на медведя: больше всего в Опаринском округе — 28. Также разрешения есть в Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Кильмезском, Омутнинском и Подосиновском округах.
На лося осталось три разрешения: два — в Верхнекамском округе, одно — в Лузском.
Охота на медведя разрешена до 31 декабря 2026 года, на лося — до 10 января 2027 года.