В Кировской области есть нераспределенные разрешения на добычу медведя и лося в общедоступных охотугодьях, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировским охотникам могут разрешить добычу медведя и лося

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Кировским охотникам могут разрешить добычу медведя и лося

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В регионе доступны 46 разрешений на медведя: больше всего в Опаринском округе — 28. Также разрешения есть в Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Кильмезском, Омутнинском и Подосиновском округах.

На лося осталось три разрешения: два — в Верхнекамском округе, одно — в Лузском.

Охота на медведя разрешена до 31 декабря 2026 года, на лося — до 10 января 2027 года.

Анна Кайдалова