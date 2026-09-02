В Геленджике АИ-92 доступен на 2 АЗС, дизель — на 9

По данным на 9:00 утра 2 сентября, топливная ситуация в Геленджике остается напряжённой. АИ-100 доступен на 1 АЗС, АИ-95 — на 3, АИ-92 — на 2, дизельное топливо — на 9, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из ближайших станций: на «Роснефти» на Строительном проезде есть только дизель; на «Роснефти» на улице Туристической — АИ-95, АИ-92 и дизель. На «Лукойле» на улице Островского и на «Лукойле» на кольце — только дизель.

В «Лукойле» в селе Архипо-Осиповка АИ-95 доступен до 10:00, дизель — без ограничений по времени. На «Газпромнефти» на объездной М-4 Дон представлен полный ассортимент: АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизель. На «Газпромнефти» на улице Ходенко и на Сухумском шоссе — только дизель. На «Уфимнефти» на объездной М-4 Дон — также только дизель.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали это с ростом сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь вернулись в отдельных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее фиксировался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко