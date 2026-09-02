Утром 2 сентября в Новороссийске 28 АЗС отпускают топливо с ограничениями

По состоянию на 9:00 2 сентября в Новороссийске топливо отпускают 28 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС действуют ограничения: заправка производится только в топливные баки, объем отпуска ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на один автомобиль в зависимости от станции, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

АИ-100 в городе пока нет. АИ-95 доступен на шести АЗС, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на 26 автозаправках.

Топливо отпускают следующие АЗС: «Роснефть», Мысхакское шоссе — ДТ; АИ-95 по топливным картам, АИ-92 для спецтранспорта; территория Цемдолины, АЗС на выезде из города — ДТ; АИ-95 по топливным картам, АИ-92 для спецтранспорта; с. Кирилловка — ДТ; АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта и по топливным картам; п. Верхнебаканский — АИ-92, АИ-95, ДТ.

«Лукойл»: пр. Дзержинского — ДТ; АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта по топливным картам; ст. Раевская — АИ-95, ДТ; территория Цемдолины, ул. Ленина, АЗС рядом с развязкой — ДТ; АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта по топливным картам; территория Цемдолины, ул. Ленина, АЗС на выезде из города — ДТ;

Кроме того, топливо доступно по адресам: ул. Суворовская — ДТ; АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта по топливным картам; ул. Куникова — АИ-95; Сухумское шоссе — ДТ; АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта по топливным картам; с. Глебовское — ДТ.

«Газпром»: ст. Натухаевская — ДТ, АЗС работает до 22:00; «Газпромнефть»: с. Гайдук — две АЗС, ДТ; Сухумское шоссе — ДТ.

Rusoil: территория Цемдолины — АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00; «Татнефть»: п. Верхнебаканский — ДТ; «Уфим-нефть»: все АЗС — ДТ; территория Цемдолины и с. Владимировка — АИ-95, ДТ.

PNB: с. Кирилловка — ДТ; АИ-92 и АИ-95 по топливным картам PNB. Технический перерыв — с 23:35 до 00:10; АЗС «Кристина»: ул. Шиллеровская — ДТ.

При этом на АЗС «Роснефть» в Цемдолине на ул. Ленина рядом с развязкой и на АЗС «Лукойл» в Верхнебаканском топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих станций. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. В числе причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь стали вводить в отдельных регионах.

На Кубани наиболее заметными перебои остаются на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее сообщалось о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже в среднем снизились примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко