В Дагестане выручка по кассовым аппаратам выросла до 136 млрд рублей

В Дагестане общая выручка, прошедшая через контрольно-кассовую технику (ККТ), увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 136,6 млрд рублей. Об этом сообщили «РБК Кавказ» в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

По данным управления, в республике насчитывается 25 тыс. единиц зарегистрированной ККТ. За год количество зарегистрированных кассовых аппаратов выросло на 8,6%.

«Общее количество выданных чеков за январь—август 2026 года составило 102,59 млн штук», — уточнили в управлении, добавив, что сейчас ведется активная работа по подключению к системе ККТ оптовых рынков.

Мария Хоперская