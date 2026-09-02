На улице Чехова в Таганроге приступили к масштабному капремонту покрытия

В Таганроге подрядная организация приступила к реализации первого этапа масштабного капитального ремонта улицы Чехова — на отрезке от улицы Галицкого до улицы Сызранова. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Камбулова Фото: Светлана Камбулова

Сейчас ведутся работы по фрезеровке старого асфальтобетонного покрытия со стороны улицы Галицкого.

Проект включает три последовательных этапа, в рамках которых предусмотрены не только полная замена дорожного полотна, но и комплексная модернизация инфраструктуры. Речь идет об обустройстве современных тротуаров, реконструкции ливневой канализационной системы и монтаже новой системы наружного освещения.

В связи с масштабностью проводимых мероприятий, до 31 декабря 2026 года на участке от улицы Галицкого до улицы Сызранова будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Чехова.

Мария Хоперская