В Новороссийске суд запретил трем магазинам продавать табак рядом с учебными заведениями

Три магазина в Новороссийске должны прекратить продажу табачной и никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Соответствующие требования Роспотребнадзора суды удовлетворили в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На нарушения ведомство обратило внимание после информации от администрации Новороссийска. Специалисты Роспотребнадзора проверили указанные в обращении адреса и подтвердили, что в магазинах продавали табачную и никотинсодержащую продукцию вблизи образовательных учреждений.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Новороссийске обратился в суд в защиту неопределенного круга потребителей. Октябрьский районный суд Новороссийска и Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признали продажу продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений противоправной и обязали прекратить такую торговлю, сообщили в ведомстве.

В сообщении Роспотребнадзора не уточняются адреса трех магазинов и образовательных учреждений, рядом с которыми они расположены. При этом решение суда касается именно продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Вопрос о торговле алкоголем в этих магазинах в сообщении ведомства не затрагивается.

Продажа алкоголя в Новороссийске также ограничена вблизи образовательных организаций. Согласно постановлению администрации города №4280 от 4 июня 2015 года, магазинам запрещено продавать алкогольную продукцию на расстоянии 100 метров от зданий и помещений образовательных организаций, а объектам общественного питания — на расстоянии 50 метров.

Анна Гречко