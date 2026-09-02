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«Дом Максимова» в центре Ростова продают за 430 млн рублей

Исторический «Дом Максимова» на улице Семашко в Ростове-на-Дону продают за 430 млн руб. Объявление о продаже здания появилось на популярной площадке в конце августа.

Фото: авито

Фото: авито

Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом — 8,6 тыс. кв. м. На объекте уже провели капремонт, он полностью готов к эксплуатации. Земельный участок под «Домом Максимова» также принадлежит продавцу.

В конце июня здание уже выставляли на продажу. Найти покупателя тогда не удалось.

Мария Хоперская

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