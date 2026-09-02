В Азовском море два человека погибли во время шторма

Двое мужчин погибли после того, как четверых отдыхающих унесло течением в Азовское море в районе поселка Маяк в Крыму. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Инцидент произошел накануне на территории пансионата «Свет маяка». По данным ведомства, место не было оборудовано для купания и спасательными постами. В момент происшествия на море наблюдалась штормовая погода с высокой волновой активностью и тягуном — обратным течением.

По словам очевидцев, четверо мужчин вошли в воду, после чего их подхватило течение. Троих удалось извлечь из воды до прибытия спасателей. Двое из них, 71-летний и 59-летний мужчины, погибли. Еще один пострадавший был госпитализирован.

Поиски четвертого мужчины продолжаются. К ним привлечены инспекторы ГИМС МЧС России и спасатели Специального морского отряда. В прибрежной зоне проводится водолазное обследование и визуальное наблюдение.

В МЧС в качестве факторов риска назвали купание в состоянии алкогольного опьянения, несанкционированное место отдыха и опасные течения. В ведомстве призвали отдыхающих пользоваться только оборудованными пляжами с дежурными спасателями и не входить в воду после употребления алкоголя.

Вячеслав Рыжков