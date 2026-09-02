Чепецкий мехзавод подарил всем школам Глазова циркониевые колокольчики

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) подарил циркониевые колокольчики всем школам Глазова в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧМЗ Фото: ЧМЗ

Цирконий используется в качестве конструкционного материала для создания топлива атомных электростанций. «Колокольчики изготовлены дочерним предприятием “Прибор-Сервис” из уникального металла, который производят только в Удмуртии, на ЧМЗ»,— говорится в сообщении.

Цирконий дает мелодичный звук. По данным предприятия, изделия ЧМЗ «звучат» в корабельных рындах, храмовых колокольнях Удмуртии и в симфоническом оркестре.

Справка

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) находится в Глазове, Удмуртия. Предприятие было основано в декабре 1946 года. Основное направление деятельности — производство циркониевых оболочек для тепловыделяющих элементов, из которых формируются кассеты ядерного топлива. Циркониевый прокат завода используется в топливе всех энергетических и транспортных реакторов России. Предприятие входит в контур управления топливной компании Росатома «ТВЭЛ». АО «ЧМЗ» было зарегистрировано в 1996 году.