«Курганмашзавод» требует с ростовского ГПЗ-10 более 818 млн рублей ущерба

АО «Курганский машиностроительный завод», специализирующийся на выпуске военных боевых машин, обратился в суд с иском к ростовскому ООО «Десятый подшипниковый завод» (ГПЗ-10) о возмещении ущерба на 818,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительное заседание запланировано на 28 сентября 2026 года.

Согласно сведениям системы «СПАРК-Интерфакс», ГПЗ-10 зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 2020 году и специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников. Управляющая организация — ФГУП «НАМИ».

Как сообщал «Ъ-Ростов», в рамках другого разбирательства ряд бывших руководителей ГПЗ-10 были приговорены к лишению свободы. Следствие установило, что экс-гендиректор Александр Дьяченко совместно с собственниками и иными сотрудниками предприятия организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3–8 раз. Размер причиненного ущерба оценили в 2,2 млрд руб.

АО «Курганский машиностроительный завод» зарегистрировано в 1993 году. Возглавляет предприятие Игорь Гиске. По итогам 2025 года выручка компании составила 100,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд рублей.

Наталья Белоштейн