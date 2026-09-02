В июле кредитный рейтинг жителей Краснодара составил 701 балл

Средний кредитный рейтинг россиян в июле 2026 года составил 721 балл, следует из данных онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Разрыв между регионами по этому показателю превысил 180 баллов. Рейтинг жителей Краснодара совпал со средним показателем по краю и составил 701 балл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером среди городов по кредитному рейтингу жителей стал Краснознаменск Московской области — 795 баллов, что на шесть пунктов больше, чем годом ранее. Второе место занял Билибино Чукотского автономного округа с 794 баллами (+4), третье — Саров Нижегородской области с 793 баллами (+3). В десятку также вошли Ардатов в Мордовии (784), Москва (778), Губкинский в ЯНАО (776), Иннополис в Татарстане и Видное в Московской области (по 775), Одинцово (775) и Санкт-Петербург (774).

Самый заметный рост кредитного рейтинга за год зафиксирован в Бабушкине Бурятии — показатель увеличился на 28 баллов, с 623 до 651. В Инсаре Мордовии рейтинг вырос на 27 баллов, до 747, в Верхоянске Якутии — на 24 балла, до 694.

В административных центрах крупных регионов кредитный рейтинг в большинстве случаев оказался выше среднего показателя по субъекту. Наиболее существенная разница отмечена в Новосибирской и Омской областях — по 49 баллов. В Новосибирской области средний рейтинг составил 677 баллов против 726 в Новосибирске, в Омской области — 674 против 723 в Омске.

Краснодарский край стал одним из исключений: в июле рейтинг жителей Краснодара совпал со средним показателем по региону и составил 701 балл. В Волгоградской области ситуация была обратной — средний рейтинг по субъекту достиг 706 баллов, тогда как в Волгограде он составил 705 баллов.

В большинстве регионов России кредитный рейтинг заемщиков в июле снизился по сравнению с июлем 2025 года. Самый высокий средний показатель зафиксирован в Москве — 777 баллов, что на один пункт меньше прошлогоднего значения. Санкт-Петербург занял второе место с 771 баллом (–3).

В первую десятку регионов также вошли Чувашия с 754 баллами (–1), Ямало-Ненецкий автономный округ — 753 (–1), Чукотский автономный округ — 749 (+3), Московская область — 749 (без изменений), Удмуртия — 745 (–1), Ханты-Мансийский автономный округ — 744 (–1), Воронежская область — 742 (–3) и Нижегородская область — 741 балл (без изменений).

Вячеслав Рыжков