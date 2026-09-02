Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции «Ставропольского бройлера»

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю выдало ООО «Ставропольский бройлер» два предостережения после обнаружения бактерий рода Salmonella в продукции предприятия, которая находилась в обороте в Приморском крае и Республике Татарстан. Об этом сообщает Агентство потребительской информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Первое нарушение выявлено во Владивостоке в кафе «Prosto» (ООО «Интерим») в ходе профилактической проверки, проводившейся в рамках подготовки к XI Восточному экономическому форуму. В замороженном филе грудки цыплят бройлеров торговой марки «Благояр», произведенном 13 февраля 2026 года, лабораторные исследования зафиксировали наличие сальмонеллы в 25-граммовой пробе. Продукт не соответствовал требованиям технического регламента ЕАЭС о безопасности мяса птицы и продуктов его переработки.

Второе нарушение обнаружено при входном контроле продукции в АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани». В замороженных потрошеных тушках цыплят бройлеров «Халяль», выпущенных филиалом компании — мясоптицекомбинатом «Невинномысский» 26 и 28 мая 2026 года, также была обнаружена Salmonella в 25 г продукта, что не допускается действующими нормами.

Наталья Белоштейн