В пригороде Махачкалы в ДТП с грузовиком из Турции погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на 465 км. федеральной автодороги Астрахань — Махачкала. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, вечером 1 сентября 29-летний водитель автомобиля «ВИС 234700 40», житель Ботлихского района, выехал на встречную полосу, после чего допустил столкновение с грузовиком SCANIA под управлением 27-летнего гражданина Турции.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия от тяжелых травм. Его 26-летний пассажир умер по пути в больницу.

Наталья Белоштейн