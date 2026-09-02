В школы Уфы пошли 12 тысяч первоклассников

1 сентября в уфимские школы пошли 140 тыс. учеников, в том числе 12 тыс. первоклассников, сообщила пресс-служба мэрии.

В прошлом году общее количество школьников составляло примерно те же 140 тыс. человек. Однако в первый класс тогда пошли около 14 тыс. учеников. В 2024 году школьниками стали 13 тыс. детей, в 2023 — 15 тыс.

Всего школы Башкирии в этот учебный год примут 502 тыс. учеников, из которых 41 тыс. — первоклассников. В прошлом году учениками стали около 45 тыс. детей.

Идэль Гумеров