Экспорт производителей Ставрополья превысил $300 млн

С начала 2026 года объем экспорта продукции ставропольских агропромышленных предприятий за рубеж превысил $300 млн. В структуре зарубежных поставок преобладает мясная продукция. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Помимо мяса, Ставропольский край экспортирует зерновые, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, товары масложировой отрасли, молочную продукцию, рыбу и морепродукты, а также прочую продукцию АПК.

В число ключевых стран-импортеров вошли Казахстан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия, Беларусь и Армения. Наибольшим спросом за рубежом пользуются местные напитки, кондитерские и макаронные изделия, мясо птицы, пшеница, подсолнечное и сливочное масло.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, растет спрос на отдельные категории товаров: экспорт пшеницы увеличился в 2,6 раза, кукурузы — в 1,8 раза, жмыхов — в 1,3 раза.

Наталья Белоштейн