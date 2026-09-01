ПВО перехватила 109 беспилотников над регионами России и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ночью 1 сентября силы ПВО нейтрализовали 516 беспилотников ВСУ над 19 регионами России и Черным морем.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.

Жителям Сочи также напомнили о возможности застраховать недвижимость и имущество от рисков, связанных с падением БПЛА и обломков, при этом важно проверить перечень рисков, лимиты и исключения, так как страховщик может отказать в выплате при квалификации происшествия как теракта или военных действий. Для получения компенсации потребуются заявление, документы о собственности и подтверждение от компетентных органов, а ремонт до фиксации повреждений начинать не рекомендуется.

Мария Удовик