Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Сочи вновь принимает и отправляет воздушные суда. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. Об этом сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. После их снятия аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о работе сил противовоздушной обороны. С 08:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, ночью 1 сентября силы ПВО нейтрализовали 516 беспилотников ВСУ над 19 регионами России и Черным морем.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что семье жительницы курорта, погибшей в ночной атаке беспилотников на Краснодар, выплатят 500 тыс. руб. из благотворительного фонда, сообщил мэр Андрей Прошунин. В результате атаки 24 августа погибли трое детей, включая юную сочинку, еще семь детей и двое взрослых пострадали, причем шестерых детей госпитализировали с осколочными ранениями.

Мария Удовик