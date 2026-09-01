Главные новости за 1 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае 1 сентября за парты впервые сели 65 тыс. первоклассников. Всего в регионе новый учебный год начался у 760 тыс. школьников.

В Крыму в новом учебном году за парты сели более 223 тыс. школьников, из них около 20 тыс. — первоклассники.

На Кубани количество регистраций селлеров сократилось в 1,7 раза в 2026 году.

Пожар на анапских плавнях потушен.

Над территориями Республики Крым и других регионов России за ночь ликвидировали 516 беспилотников.

Руководитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов получил должность заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

С начала 2026 года около 14 тыс. семей в Краснодарском крае направили 1,4 млрд руб. средств материнского капитала на образование детей.

ЮФО обеспечивает около 11,4% российского производства свежесрезанных цветов.

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами по числу новых школ, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.

РФС рассмотрит обращение «Ростова» из-за судейства в игре против «Краснодара».

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России в Воронеже в серии пенальти одержал победу над местным «Факелом».

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и другими регионами.