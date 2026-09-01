Главные новости за 1 сентября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае 1 сентября за парты впервые сели 65 тыс. первоклассников. Всего в регионе новый учебный год начался у 760 тыс. школьников.
В Крыму в новом учебном году за парты сели более 223 тыс. школьников, из них около 20 тыс. — первоклассники.
На Кубани количество регистраций селлеров сократилось в 1,7 раза в 2026 году.
Пожар на анапских плавнях потушен.
Над территориями Республики Крым и других регионов России за ночь ликвидировали 516 беспилотников.
Руководитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю генерал-лейтенант юстиции Андрей Маслов получил должность заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
С начала 2026 года около 14 тыс. семей в Краснодарском крае направили 1,4 млрд руб. средств материнского капитала на образование детей.
ЮФО обеспечивает около 11,4% российского производства свежесрезанных цветов.
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами по числу новых школ, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.
РФС рассмотрит обращение «Ростова» из-за судейства в игре против «Краснодара».
Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России в Воронеже в серии пенальти одержал победу над местным «Факелом».
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и другими регионами.