Главные новости за 1 сентября. Кавказ

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП) о взыскании 274,1 млн рублей в счёт возмещения вреда, причинённого почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Спецслужбы Невинномысска собирают и уничтожают фрагменты сбитых воздушных целей. Из-за этого в ближайшее время жители города могут услышать громкие хлопки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Власти призывают горожан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций по спору казанского застройщика и Фонда защиты прав дольщиков в Ставропольском крае о достройке пяти домов в Ессентуках, направив дело на новое рассмотрение с участием Фонда развития территорий в качестве ответчика. Спор возник между казанской строительной компанией ООО СФ «Основание» и некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Ставропольском крае». В октябре 2022 года стороны заключили контракт почти на 2,1 млрд рублей на достройку пяти многоквартирных домов со встроенными помещениями в Ессентуках по улице Октябрьской.

В Ставропольском крае управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовано три компании на общую сумму 1 млн руб. за незаконную SMS-рассылку рекламы займов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор 49летнему участнику организованной преступной группы: с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Фигуранта признали виновным в вымогательстве под угрозой применения насилия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.