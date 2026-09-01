В аэропорту Сочи ввели ограничения на фоне угрозы атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Все силы и средства работают на защиту города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений. Авиакомпании будут информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с выполнением рейсов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, а также на сайтах аэропорта и авиакомпаний. Кроме того, в аэропорту просят внимательно слушать аудиообъявления.

На время ожидания пассажиров также попросили учитывать интересы окружающих: не занимать сиденья вещами и багажом и уступать места тем, кому сложнее стоять.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Возле санузлов находятся фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

При угрозе атаки БПЛА пассажирам и другим жителям Сочи рекомендуют укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Напомним, в Краснодарском крае сохраняется запрет на распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, а также о дислокации военных и потенциально опасных объектов. Ограничение распространяется на публикацию фото-, видео- и киноматериалов, фиксирующих применение БПЛА и их последствия, включая кадры мест падения, зон поражения и позиций сил Минобороны. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность с максимальным штрафом до 300 тыс. руб.

Мария Удовик