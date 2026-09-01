Главные новости за 1 сентября. Сочи

В Лазаревском районе Сочи 1 сентября открыли новую школу №101 на 1,1 тыс. мест, что позволило разгрузить три соседние школы от второй смены; учебному заведению присвоили имя Героя Советского Союза Павла Камозина. В школе оборудованы спортивные и актовые залы, столовая, стадион, профильные классы и условия для детей с ОВЗ, а также организованы охрана и видеонаблюдение, педагогический коллектив насчитывает 77 учителей.

С 10 по 13 сентября в Сочи пройдет Международный джазовый фестиваль. Открытие состоится 10 сентября в Зимнем театре спектаклем с Игорем Бутманом и Сергеем Степанченко.

Испанский специалист Роберт Морено назначен временным главным тренером сборной Южной Кореи по футболу на период товарищеских матчей с сентября по ноябрь. В это время корейцы проведут четыре домашние игры, а предыдущий наставник Хон Мен Бо покинул пост после неудачного выступления на ЧМ-2026.

Самым дешевым туром с перелетом по России этим летом стала поездка из Москвы в Сочи на семь ночей за 15,1 тыс. руб. на двоих, вторым — тур из Минеральных Вод в Сочи за 18,1 тыс. руб. на одного, а самый доступный экскурсионный тур в Санкт-Петербург на три дня обошелся в 27 тыс. руб. Основная часть путевок по России приобретается без перелета.

В Сочи 1 сентября новый учебный год начали 77 тыс. школьников в 70 школах, при этом 6 тыс. первоклассников получили наборы канцелярии, а к началу учебного года на подготовку учреждений направили более 325 млн руб. В школах ввели изменения в программе: предмет ОБЗР разделили на два курса, для 10-х классов ввели региональную начальную военную подготовку, в 5–7-х классах появился предмет «Духовно-нравственная культура России», а школы завершают переход на единые учебники истории.