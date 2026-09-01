Главные новости за 1 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Учредитель и председатель совета директоров ГК «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже) Владимир Маслов консолидировал 99% управляющей компании холдинга ООО «Агроэко-менеджмент». Его доля в уставном капитале выросла с 76% до 99%.

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В Белгородской области временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по безопасности стал Эдуард Петрухин. Он приступил к своим обязанностям 31 августа.

Пост руководителя управления СКР по Курской области покинул Андрей Гусев, занимавший его с 2021 года. Кто будет преемником господина Гусева, пока неизвестно.

Заместителем главы Липецка назначен ветеран СВО Роман Жураев. В его ведении будут находиться координация поддержки участников спецоперации и их семей, взаимодействие муниципальных структур, а также обеспечение гражданской обороны и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о создании управления демографической и семейной политики. С сегодняшнего дня новое подразделение функционирует в структуре регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова и бывшего генерального директора организации Николая Кузнецова. Им вменяется уклонение от уплаты свыше 64 млн руб. налога на добавленную стоимость группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Тамбова.

Кабира Гасанова