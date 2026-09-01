Девятерых ставропольцев обвиняют в мошенничестве с соцконтрактами

Девять жителей Ставропольского края признаны виновными в мошенничестве при получении выплат по государственной программе поддержки предпринимательской деятельности. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

По данным следствия, в 2022–2023 годах фигуранты получили от комитета труда и социальной защиты администрации Ставрополя свыше 3 млн руб. в рамках реализации соцконтрактов. При этом выполнение предусмотренных условиями обязательств изначально не планировалось: денежные средства были израсходованы обвиняемыми по собственному усмотрению.

В отношении участников группы возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Промышленный районный суд Ставрополя вынес решения в отношении восьми фигурантов. В зависимости от степени причастности к преступлению четверым из них назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима — на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет. Еще четырем участникам суд назначил штраф в размере 120 тыс. руб.

Мария Хоперская