Главные новости за 1 сентября. Новороссийск

Пожар в анапских плавнях вблизи хутора Чембурка под Анапой, о котором стало известно 30 августа, ликвидирован. Ранее площадь активного горения оценивалась в 0,5 га, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Суд по интеллектуальным правам отказал жителю Калининграда в иске против владельцев платных смотровых биноклей, установленных на набережной Геленджика и на одной из видовых площадок Новороссийска. Истец добивался уничтожения биноклей по всей стране и выплаты компенсации в размере 10 млн руб.

Турецкая контейнерная линия Akkon Lines 28 августа приостановила заходы судов в Новороссийск из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Перевозчик намерен сообщить о возобновлении работы, когда условия позволят это сделать.

1 сентября в Анапе работали 24 автозаправочные станции. На шести АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

Первый коммерческий урожай отечественной папайи, выращенной в теплицах Сочи, направили на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».