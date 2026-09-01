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В станице на Ставрополье из-за сообщения о минировании эвакуировали 15 человек

В станице Ессентукской (Ставропольский край) из-за поступившей информации о возможном минировании была проведена эвакуация 15 человек. Данные о готовящемся взрыве, поступившие в управление образования, проверяли сотрудники экстренных служб.

Как сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко, действия служб прошли в соответствии с инструкцией. По итогам проверки сведения о минировании не подтвердились. В настоящее время угроз для жизни и здоровья граждан не зафиксировано.

Мария Хоперская

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