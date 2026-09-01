Предприятия Кубани компенсировали дефицит 110 тысяч сотрудников бережливыми технологиями

Предприятия Краснодарского края за счет внедрения бережливых технологий компенсировали дефицит около 110 тыс. сотрудников. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

По его словам, в условиях ограниченного предложения на рынке труда повышение производительности становится одним из ключевых факторов устойчивости экономики. Компании наращивают выпуск не столько за счет расширения штата, сколько благодаря повышению эффективности использования имеющихся ресурсов.

Бережливые технологии применяются на Кубани в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и других отраслях. В рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», их внедряют более 400 компаний региона.

Параллельно власти реализуют региональный проект «Бережливый регион», ориентированный на организации, которые не соответствуют критериям федеральной программы. Региональный центр компетенций помогает таким предприятиям оптимизировать рабочие процессы, сокращать производственные потери и улучшать условия труда.

Вячеслав Рыжков