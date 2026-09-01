Черноземье 01.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 2 сентября Австралийский доллар 62,2019 Английский фунт 117,7325 Белорусский рубль 28,3238 Гонконгский доллар* 11,0626 Дирхам ОАЭ 23,6223 Доллар США 86,7530 Евро 100,5988 Индийская рупия** 91,4444 Казахстанский тенге** 18,7651 Канадский доллар 62,5653 Китайский юань 12,8970 СДР 118,7544 Сингапурский доллар 68,2181 Турецкая лира* 17,9919 Украинская гривна* 19,5147 Шведская крона* 90,5480 Швейцарский франк 107,0892 Японская иена** 54,2987 *За 10. **За 100.