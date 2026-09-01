Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 2 сентября

Австралийский доллар 62,2019
Английский фунт 117,7325
Белорусский рубль 28,3238
Гонконгский доллар* 11,0626
Дирхам ОАЭ 23,6223
Доллар США 86,7530
Евро 100,5988
Индийская рупия** 91,4444
Казахстанский тенге** 18,7651
Канадский доллар 62,5653
Китайский юань 12,8970
СДР 118,7544
Сингапурский доллар 68,2181
Турецкая лира* 17,9919
Украинская гривна* 19,5147
Шведская крона* 90,5480
Швейцарский франк 107,0892
Японская иена** 54,2987

*За 10. **За 100.