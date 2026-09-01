В Анапе открыли новый учебный корпус индустриального техникума

Новый учебный корпус Анапского индустриального техникума открылся на ул. Парковой, 61. В нем начали обучение 672 студента. Об этом сообщает мэрия Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных специальностей — сестринское дело, информационные системы и программирование, правоохранительная деятельность. После окончания обучения выпускники смогут работать в организациях Анапы.

На торжественной линейке студентов приветствовали заместитель главы Анапы Галина Пивень, депутат ЗСК Алексей Аксенов, зампредседателя городского Совета Владимир Пономарев и настоятель прихода храма святого равноапостольного великого князя Владимира иерей Олег Голубитских.

После линейки почетным гостям провели экскурсию по аудиториям и специализированным кабинетам. Для студентов организовали кураторские часы, на которых их познакомили с правилами обучения и рассказали о научной и творческой жизни техникума.

Анна Гречко