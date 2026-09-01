Ставрополье вошло в число регионов с наименьшей обеспеченностью новостроек школами

В Ставропольском крае доля жилых комплексов со школами на первичном рынке составляет 23,9 %, с детскими садами — 27,3 %. С такими показателями регион отнесен к числу субъектов с наиболее низкой обеспеченностью новостроек социальной инфраструктурой. Об этом сообщил «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков «Домклик» Сбербанка.

По доле ЖК со школами Ставрополье опережают лишь Волгоградская область (22,6 %) и Башкортостан (26,3 %). В части обеспеченности детскими садами край уступает только Волгоградской области, где показатель зафиксирован на уровне 21 %.

Лидирующие позиции по наличию школ в новостройках занимают Новосибирская область (52,5 %), Приморский край (51 %) и Нижегородская область (50,6 %). По обеспеченности детскими садами первое место удерживает Приморский край (54,1 %), далее следуют Ленинградская область (53,3 %) и Новосибирская область (50,8 %).

В целом по стране за год отмечен рост обеспеченности новостроек объектами образования: доля ЖК со школами увеличилась с 27,8 % до 35,3 %, с детскими садами — с 30,3 % до 38,1 %.

Анализ также выявил зависимость обеспеченности соцобъектами от класса жилья. Наибольшая доля ЖК с образовательными учреждениями зафиксирована в сегменте экономкласса — почти 45 %. В комфортклассе показатель составляет 38,8 %, в бизнесклассе — 36 %, в премиальном сегменте — 28,7 %.

Мария Хоперская