Как вели учет сельскохозяйственных животных в СССР

Первая всеобщая сельскохозяйственная перепись была проведена еще в дореволюционной России в 1916 году в целях учета продовольственных ресурсов страны. Регистрировалось число хозяйств, численность сельского населения, поголовье скота, его виды и др. В условиях Первой мировой войны обеспечить всероссийский охват переписи не удалось. Переписи скота проводились в 1932 году, а затем ежегодно в 1935–1938 и 1960–1964 годах. Они проходили путем обхода дворов с последующими контрольными проверками не менее 10% дворов через 1–2 суток после окончания переписи.

Постановлением СНК СССР от 26 января 1934 года «О первичном учете в сельских Советах» были введены похозяйственные книги. Они разделялись на несколько видов: «для колхозников», «для единоличников», «для рабочих, служащих и других групп населения». Каждый колхозный двор был приписан к определенному сельсовету. Записи производились специальными бригадами путем обхода дворов. Кроме личных данных фиксировалась информация о хозяйстве: площадь участка, количество крупного, мелкого скота и птицы. В мае 1990 года Госкомстат в последний раз утвердил новые формы похозяйственного учета, которые действовали вплоть до распада СССР. Например, поголовье птицы записывалось по опросу главы хозяйства или взрослого члена семьи.

Параллельно с сельсоветским существовал ветеринарный учет. В 1936-м был утвержден Ветеринарный устав СССР, который определял единые правила борьбы с болезнями животных и организации ветеринарного дела в стране. В частности, регламентировалась транспортировка животных (например, на скотозаготовительные базы): перед отправкой они подвергались осмотру; на каждую партию выдавалось ветеринарное свидетельство, которое действовало трое суток. Документ содержал отметки о прививках, а также подтверждал благополучие местности происхождения животных по инфекционным болезням.