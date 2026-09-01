Уголовное дело расследуют из-за продажи жилья нижегородского ветерана ее сыном

СУ СКР России по Нижегородской области расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 105-летней ветерана Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Обращение по этому вопросу поступило в комментариях приемной председателя СКР Александра Бастрыкина в соцсетях. Он потребовал доложить о ходе расследования.

Как ранее сообщали в телепрограмме «Кстати», сын нижегородки, которому она подписала договор дарения на квартиру, продал недвижимость еще в 2021 году без ведома матери. Сама она проживает в этой квартире с вдовой второго сына — та единственная ухаживает за ветераном.

Новым собственником оказался родственник пятой жены сына, продавшего жилье. Он признался, что попросил ветерана покинуть квартиру из-за долгов за квартиру на 140 тыс. руб. Но выселять ее все же не собирается.

Егор Емельянов